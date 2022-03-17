«عواصم مصر الفرعونية» في أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

صدر حديثا عن الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ضمن سلسلة تاريخ المصريين كتاب بعنوان «عواصم مصر الفرعونية»، للدكتور أحمد محمد البربري.

أبرز موضوعات كتاب «عواصم مصر الفرعونية»

ينقسم الكتاب الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى مقدمة وأربعة فصول يتصدرها الفصل الأول بعنوان المدينة الكبيرة «العاصمة»، عند المصري القديم، يتناول معاني العاصمة في اللغة المصرية القديمة موضحا اختلافها عن كلمتي القرية والمدينة وكذلك أهمية الموقع الجغرافي والسياسي والديني في تحديد موقع العاصمة السياسية لمصر في كل فترة من فترات التاريخ المصري القديم نحو وحدة البلاد ومراحل تلك الوحدة حتى قيام حكومة مركزية واحدة، وأهمية نهر النيل.

ويستعرض الفصل الثاني عاصمتا مصر قبل الوحدة (نحن ، پوتو)، أما الفصل الثالث فيتحدث عن عواصم مصر العليا (طيبة ،آخت آتون ، أهناسيا ، إثت تاوي)، فيما يتناول الفصل الرابع عواصم مصر السفلى (منف ، سخا ، أڤاريس، بر رعمسيس ، نانيس ،تل بسطة ، سايس ، منديس ، سمنود).

ويعرض المؤلف كل عاصمة من عواصم مصر القديمة مع ذكر المفردات الدالة على اسم العاصمة والموقع وبداية ونهاية العاصمة السياسية.

في سياق آخر تجهز الهيئة العامة للكتاب، لعقد معرض فيصل للكتاب في دورته العاشرة، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 21 رمضان المقبل بأرض الهيئة بشارع فيصل في الجيزة، وأعلنت الهيئة تخفيض رسوم الاشتراك هذا العام، وتخفيض سعر البرجولة مساحة (5 متر× 5 متر) بالمعرض من 1200 جنيه إلى 900 جنيها تيسيرا على المشاركين.

فيما افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فعاليات معرض «داندي مول الأول»، للكتاب، بمقر المركز التجاري المشار إليه والذي تنظمه هيئة الكتاب، بالتعاون مع مؤسسة داندى ميجا مول، في أول تعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لإقامة معارض الكتب، ويستمر المعرض حتى يوم 19 مارس الجاري.