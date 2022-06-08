القابضة للمياه.. حملات تفاعلية مع الأطفال بمناطق «حياه كريمة» في الإسكندرية

كشفت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عن قيام إدارة التوعية تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة بعمل حملة توعوية ميدانية بنجع حليص ضمن المناطق المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع حي برج العرب وبمشاركة إدارة إستطلاعات الرأي والمتابعة .

توزيع ألعاب وجوائز لكل الأطفال والرد على أسئلة الحاضرين

واشارت ادارة التوعية بشركة مياه الشرب بالاسكندرية في بيان صادر عنها اليوم أن حملة التوعية ميدانية بنجع حليص اهتمت بالتفاعل مع الأطفال، لافتا إلى أنه جرى عمل مسرح العرائس و ورش رسم و تلوين وألعاب تفاعلية مثل لعبة السلم والثعبان إضافة إلى أنه جرى توزيع ألعاب وجوائز لكل الاطفال والرد على كافة أسئلة و استفسارات الحاضرين.

وأشارت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالاسكندرية إلى أنه جرى عقد لقاءات توعوية لأهالي النجع لتعريفهم بالمبادرة وأهميتها والتطرق للجهود المبذولة من الشركة في إنتاج وتوصيل المياه ضمن أعمال المبادرة، كما تم التطرق لضرورة ترشيد استهلاك المياه وطرق الترشيد وكيفية غسيل السجاد بدون إهدار في الماء وتم توزيع بروشور المبادرة.

ندوة توعوية لأهالى عزبة كارميلا

وقامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالاسكندرية بالتعاون مع حى المنتزة ثان بعمل ندوة توعوية لأهالى عزبة كارميلا التى لها عظيم الأثر لكل المصريين خاصة فى قري الريف بعد دخول جميع الخدمات التى تضمن لهم مستوى معيشية كريمة لافتا الي انه تم التطرق لدور الشركة فى هذه المبادرة والخدمات المستحدثة التى تقدمها لراحة العملاء و توزيع البروشورات الخاصة بالمبادرة و أخذ الصور التذكارية معهم .