خطة توعوية لترشيد استهلاك المياه في ندوات تنموية بالمدارس

أصدر اللواء المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، توجيهاته لإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بأهمية وضع خطة توعوية على مدار العام مع الوضع في الاعتبار الندوات المزمع تنفيذها بالمدارس على مستوى المحافظة.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنه مع بدء العام الدراسي الجديد، نسقت إدارة التوعية بالشركة مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط وإدارة التربية البيئية والسكانية والصحية، وبمشاركة أئمة وقساوسة رجال الدين لتوعية النشء الصغير بأهمية الحفاظ على المياه.

عقد 22 ندوة تنموية بمختلف مدارس المحافظة

وأضاف «درة» أنه من المقرر أن تشمل خطة التوعية عقد 22 ندوة تنموية بمختلف مدارس المحافظة على مختلف مراحلها التعليمية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية، استعد للمشاركة في الندوات والأنشطة الترفيهية المنعقدة بالمدارس؛ لتنفيذ أنشطة مختلفة من العروض المسرحية ومسرح العرائس والألعاب التعليمية الترفيهية وألعاب الرسم والتلوين، فضلا عن تجهيز الهدايا والبرشورات التوعوية والتصميمات المعبرة عن أهمية قطرة الماء، بالإضافة إلى تجهيز سيارة خدمة العملاء التي تعد محاكاة لكيفية استخدام المياه في المنازل ليتمكن الطلاب من نقل ذلك لأسرهم فيكونوا سفراء صغارًا للمياه في مجتمعهم.

حملة «بيع القطع الموفرة»

وأشار إلى أن الشركة أطلقت حملة «بيع القطع الموفرة» بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه، من خلال توفيرها بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركة في أسيوط والوادي الجديد، فضلاً عن تجول سيارة خدمة العملاء والتوعية المتنقلة كافة أرجاء المحافظة؛ لرفع الوعي الثقافي لدى المواطنين وتحسين اتجاهاتهم وسلوكياتهم نحو المياه، لافتًا إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل للاستعلام عن أي استفسار أو تقديم أي شكوى تتعلق بالمستوى الخدمي لقطاعي المياه والصرف الصحي، من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس اب على رقم 01206179891، والصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتي المجاني، وبرنامج CMS الإلكتروني.