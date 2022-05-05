رئيس «مياه أسوان»: حياة كريمة دشنت محطات جديدة بتكلفة 2.1 مليار جنيه

قال العميد مهندس يحيى أبو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف بمحافظة أسوان، إنّ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بنية تحتية خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، أما شركة مياه الشرب والصرف، تنفذ مشروعات مختلفة، مثل التشغيل والصيانة.

وأضاف «أبو زيد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن المحافظة مكونة من مراكز تضم 10 مدن و107 قرى أم و15 كفرا ونجعا، لافتًا إلى أنّ أسوان حظيت في الفترة الماضية باهتمام كبير جدا من جميع القيادات والمسؤولين.

وأشار إلى أن الشركة مسؤولة عن توفير مياه شرب صالحة ونقية والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي ومعالجتها على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن الخطة الرئيسة يتم تنفيذها سنويا للإحلال والتجديد من خلال 28 مشروعا تكلفته 167 مليون جنيه وذلك في العام المالي 2021- 2022.

خطة تحسين مياه الشرب في أسوان

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف بمحافظة أسوان، أن مجلس الوزراء لديه خطة لتحسين مياه الشرب، من خلال 14 مشروعا بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه تخدم 850 ألف نسمة، وكل ذلك بخلاف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تخدم القرى.

حياة كريمة تخدم 3 مراكز في أسوان

ولفت «أبو زيد»، إلى أنّ المبادرة الرئاسية تخدم 3 مراكز بالمحافظة، وهي إدفو ونصر النوبة وكوم امبو، وذلك في المرحلة الأولى، حيث تدشن محطات مياه جديدة بتكلفة 2.1 مليار جنيه، كما أن موازنة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة تقدر بنحو 547 مليون جنيه.