دروة تدريبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في مطروح

نظمت محافظة مطروح دورة تدريبية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعزيز وبناء القدرات الوطنية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026 بالمحافظات، حيث عقدت الدورة بمركز التدريب الإداري بمكتبة مصر العامة، على مدار يومين، من خلال مدربين معتمدين من إدارة الأزمات بالمحافظة، لتعزيز قدرات مديري العموم بإدارات الأزمات وحماية الطفل بمراكز المدن ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

التعريف بجريمة تهريب المهاجرين

استهدفت الدورة، التى انتهت فعاليتها اليوم الأربعاء، التعريف بجريمة تهريب المهاجرين والقانون الوطني رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، والمُعدل مؤخراً بموجب القانون رقم 22 لسنة 2022، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "2016 - 2026" وخطة العمل الخاصة بها "2021 - 2023"، فضلاً عن التعريف بدور لجان الحماية وتشكيلها والتعرّف على احتياجات المهاجر المهرب، ودعم ومساعدة المواطنين والمهاجرين في حالات الطوارئ والأزمات وآليات الدعم النفسي الاجتماعي وإعادة الإدماج.

دورات لمكافحة الهجرة بالمحافظات

وأكد محافظ مطروح أن ذلك في إطار دور وزارة التنميه المحلية فى تعزيز قدرات مديري عموم الأزمات مع التركيز على الهجرة غير الشرعية وإعداد مدربين معتمدين من كل محافظة لعقد دورات تدريبية لكافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة بصفة دورية وإدراجها ضمن خطة تدريب الادارة العامة الأزمات، والكوارث والحد من المخاطر على مستوى مدن ومراكز المحافظة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.