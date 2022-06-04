الهجرة غير الشرعية تتصدر جدول أعمال مهرجان مواطني المتوسط

انطلقت، فعاليات مهرجان مواطني المتوسط بمدينة كاتانيا في جنوب إيطاليا، وهو حدث ثقافي ينظمه برنامج حوار المتوسط للحقوق والمساواة التابع للاتحاد الأوروبي، لتناول القضايا المشتركة لمنطقة حوض البحر المتوسط وتعزيز المجتمع المدني لمواجهتها.

وتصدرت قضية الهجرة غير الشرعية من بلدان جنوب المتوسط إلى الشمال جدول أعمال المؤتمر، حيث تناولها عدد من الخبراء في نقاش مفتوح.

إطلاق منصة رقمية

وتناول الباحث الإيطالي المختص في شئون الاتحاد الأوروبي، ألبرتو-هورست نيدهاردت، المبادرات التي أطلقتها مفوضية الاتحاد الأوروبي كمحاولة لحل المشكلة، وعلى رأسها إطلاق منصة رقمية يتاح من خلالها للشباب في جنوب المتوسط، التقدم للحصول على فرص العمل في البلدان الأوروبية.

وأشار نيدهاردت إلى أن تلك المبادرات تواجه تحديات بسبب المشكلات الخاصة بكل بلد من البلدان الأوروبية ما يصعب إيجاد آلية مشتركة بينها.

معالجة المشكلات الثقافية في البلدان الأوروبية خطوة ضرورية

وتعرضت الناشطة التركية المقيمة في فنلندا، إيميل كورما، للتحديات الثقافية التي يواجهها المهاجرون إلى البلدان الأوروبية، حيث تلعب العداوات القومية والدينية التاريخية دورا في رفض المجتمعات المضيفة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين، ما يجعل الحوار المجتمعي بهدف معالجة تلك المشكلات الثقافية في البلدان الأوروبية خطوة ضرورية نحو حل تلك المشكلة.

وركز المحامي الإيطالي جيانفرانكو شيافوني، عضو الجمعية الإيطالية لدراسة القوانين المتعلقة بالهجرة ASGI، على الحاجة إلى تقنين وضع المهاجر، مشيرا إلى أن افتقاد المهاجر للوضعية القانونية يؤدي إلى حرمانه من سائر الحقوق المترتبة عليها كالحق في العمل والعلاج.

وأدار الجلسة المحامي الإيطالي داريو برويتي، ومن جهته علق بأن أوروبا تتعامل مع القضية بمنطق السوق دون النظر إلى الأبعاد الأخرى المتعلقة بالقضية.

يذكر أن مهرجان مواطني المتوسط هو حدث يضم عددا من الكتاب والصحفيين والناشطين وصناع القرار في منطقة البحر المتوسط، وتستمر فعالياته لأربعة أيام حتى يوم الأحد، الخامس من يونيو.