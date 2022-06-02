مشيرة خطاب: مصر اتخذت خطوات جادة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، ممثل منظمة الهجرة الدولية في القاهرة، لوران دي بويك، في مقر المجلس بالتجمع الخامس، إذ ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال دعم حقوق اللاجئين والمهاجرين.

خطوات جادة من الدولة المصرية

وأشارت «خطاب» إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016، إذ أكدت أن المجلس أطلق خطته الوطنية الهادفة إلى دعم الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

بناء قدرات العاملين في الهيئات الحكومية وغير الحكومية

وناقش الجانبان التعاون في عقد برامج بناء للقدرات للعاملين؛ في الهيئات الحكومية وغير الحكومية المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وبرامج التقييم والمتابعة، كما تعرض الجانبان لقضايا مكافحة عمالة الأطفال وتعزيز التوعية بحقوق الأطفال والمهاجرين.

رؤية المجلس للمشاركة في الحوار الوطني

و أكدت أن المجلس أعد رؤيته للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنه رئيس الجمهورية والذي صاغته لجان المجلس النوعية بشكل تشاركي.

ومن جانبه، أشار السيد لوران دي بويك إلى تنظيم منظمة الهجرة الدولية لمؤتمر يهدف إلى تعزيز حقوق المهاجرين في مصر، ودعم قدراتهم في الحصول على فرص عمل، معربًا عن تطلعه لمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر.