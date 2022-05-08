مراكب النجاة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.. رسائل «وعي» في قرى حياة كريمة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الرسائل ضمن مبادرة «وعي» من أجل التنمية والحياة الكريمة، إذ تتضمن دورات تكوين الكوادر الدينية الإسلامية والمسيحية وقيادات الجمعيات الأهلية، فضلا عن عقد حوارات مجتمعية ومبادرات نوعية في مراكز وقرى حياة كريمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وتتضمن عقد لقاءات مع الإعلاميين لبث الرسائل التكاملية والموحدة في مجال القضايا المجتمعية، إضافة إلى تقييم علمي لقياس أثر رسائل التوعية في تغيير الوعي والاتجاهات لدى الجمهور في المناطق المستهدفة.

بلدنا.. مركب النجاة

وتحت عنوان «بلدنا.. مركب النجاة» وجهت التضامن للمواطنين في قرى ومراكز حياة كريمة عدد من الرسائل والإرشادات من بينها التعريف بالهجرة غير الشرعية، الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية، مخاطرها، والخدمات التي تقدمها لعلاج هذا النوع من الهجرة، وموقف القانون المصري من الهجرة غير الشرعية.

الخدمات التي تقدمها التضامن لعلاج الهجرة غير الشرعية

ونشرت التضامن ضمن حملتها بقرى حياة كريمة الخدمات التي تقدمها لعلاج الهجرة غير الشرعية، وهي كالتالي:

ـ الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

ـ برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي والذي يساعد في البحث عن وظيفة.

ـ توفير التدريب لتحسين الفرص الاقتصادية للأسر والأفراد، وتطوير المهارات للمساهمة في إيجاد فرص عمل.

ـ دراسة متطلبات سوق العمل المصري، والربط بين المواطن وأرباب العمل.

ـ توفير إمكانية الحصول على معلومات عن فرص العمل من خلال «أندية البحث عن وظيفة»، وتوفير خدمات الإرشاد والمتابعة.

ـ توفير أدوات الانتاج والتدريب عليها من أجل العمل والانتاج بشكل مستقل.

ـ المساعدة في تأسيس مشروع صغير بالتعاون مع بنك ناصر ومؤسسات تمويلية أخرى.

ـ توفير التدريب على تأسيس وإدارة المشروع والشمول المالي، والتسويق والمشورة.

ـ توفير ورش جماعية وأماكن للانتاج في حاضنات الأعمال متناهية الصغر المختلفة.

ـ التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال شبكة كبيرة من الرائدات الاجتماعيات والمكلفات بالخدمة العامة، وبشكل خاص في المحافظات التي تنتشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

مخاطر الهجرة غير الشرعية

كما تطرقت الحملة إلى مخاطر الهجرة غير الشرعية، وهي:

ـ التعرض للغرق والوفاة أثناء رحلة البحر بالمراكب غير الآمنة.

ـ التعرض للملاحقة الأمنية والقضائية من قبل سلطات دولة الاستقبال، لعدم امتلاك تأشيرة دخول رسمية.

ـ قبول أعمال غير قانونية أو إجرامية لعدم توفر أوراق رسمية أو تصاريح عمل.

ـ قبول ظروف معيشية غير مقبولة وغير آمنة قد تعرض حياة المواطن للخطر.

ـ خسارة الأموال التي دفعتها الأسرة لسماسرة الهجرة غير الشرعية «تجار البشر»، وعدم القدرة على تعويض هذه الأموال.