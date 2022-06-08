«القصير»: محدودية الرقعة الزراعية والمياه تحديات تواجه الزراعة بمصر

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عدة تحديات تواجه القطاع، أبرزها محدودية الأرض الزراعية وتآكل الأرض الزراعية والتعديات عليها، وبالتالي تتجه الدولة لاستصلاح الصحراء رغم محدودية الموارد، كي نستطيع تعويض هذا وتلبية احتياجات الشعب المصري.

حصة مصر من مياه نهر النيل

وأشار وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، إلى محدودية المياه فحصتنا من مياه نهر النيل لم تتغير منذ كان التعداد السكاني لمصر 2 مليون مواطن و2 مليون فدان، وأصبحنا نتحدث عن 9.7 مليون فدان كأرض زراعية وأكثر من 100 مليون مواطن.

أفضل مشروع بالعالم

وأضاف «القصير» لدينا مساحة محصولية نحو 17.5 مليون فدان نتيجة تنوع العروات وأثر التكثيف المحصولي، شارحا أن الدولة المصرية حاولت إيجاد مصادر بديلة لتعويض احتياجاتنا للمياه، إذ كانت سباقة في معالجة مياه الصرف الزراعي، حيث أنشأنا محطتين ومنها محطة المحسمة التي حصلت على لقب أفضل مشروع لعام 2019، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الذي حصلت على لقب أفضل مشروع بالعالم، حيث كانت تنتج 5.6 مليون متر مكعب باليوم.