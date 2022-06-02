وزير الزراعة: ضرورة إبراز قصص النجاح الخاصة بمشروعات الإيفاد في قمة المناخ

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برسيلا توريس - كبير مستشاري المشتريات بالايفاد ونتالي جبرايل - كبير مسئولي المشتريات بإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا ومحمد الغزالي - مسئول مشروعات الايفاد بمصر، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الايفاد في عدد من الموضوعات الهامة ومنها مؤتمر COP27، المقرر عقده في مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ ‏اللقاء تناول التعاون في بناء القدرات للكوادر العاملة بمشروعات الايفاد بمصر والدور المنوط بهم في تنفيذ المشروعات علي أكمل وجه لتحقق الاهداف المنشودة منها.

وأشاد مسئولي الإيفاد بالكوادر الموجودة في عدد من المشروعات المنفذة بمصر، ويأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الكيانات الدولية الهامة العاملة في مجال تنمية وتطوير مختلف المجالات الزراعية.

إبراز النماذج وقصص النجاح في قمة المناخ

وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة ضرورة إبراز هذه النماذج وقصص النجاح في قمة المناخ والخاصة بمشروعات الإيفاد ‏ومن بينها مشروع سيل SEAL في المؤتمر القادم COP27.

‏ وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على الإسراع من الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء العمل الحكومي في تنفيذ المشروعات بمصر، والانتهاء من المشروعات المعلقة،‏ كما وعد مسئولي الايفاد بعرض النماذج المصرية الناجحة على مجلس محافظي الإيفاد القادم.

تفاصيل نظام المشتريات في مصر

‏من ناحيتهم أكد مسئولي الإيفاد أن نظام المشتريات الجديد الذي تعمل به مشروعات الايفاد في مصر هو نظام فعال للتخطيط والمتابعة للتأكيد على مخرجات المشروعات وتحقيقها لأهدافها، وستتطلق النسخة التجريبية لبرنامج المشتريات الجديد في مصر في سبتمبر المقبل، ورحب وزير الرزراعة بإطلاق البرنامج تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

واقترح أن يطلق من المركز التنسيقي بالأقصر كونه منارة للتدريب والتعاون المستدام بين مصر والأشقاء من الدول الأفريقية المختلفة.