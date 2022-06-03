وزير الزراعة يبحث مع مسؤول البنك الأوروبي للاستثمار المشروعات المستقبلية

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لارس انواندتر، مسؤول وحدة المشرق لعمليات الإقراض بالبنك الأوروبي للاستثمار، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة وتناول اللقاء العلاقات التاريخية الجيدة التي تجمع مؤسسات الدولة المصرية مع بنك الاستثمار الأوروبي وأيضا المشروعات المستقبلية مع البنك في المجالات الزراعية المختلفة.

القصير يرحب بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي

«القصير» رحب بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في مؤتمر المناخ المقرر عقده نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، وإمكانية مشاركة البنك في عدد من المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا وخاصة في قرى حياة كريمة، وكذا المساهمة في المشروعات التي سيتم إطلاقها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مؤتمر المناخ المقبل للتكيف مع التغيرات المناخية ومرونة الأنظمة الزراعية في مواجهة تلك التحديات.

كما تطرق الحديث إلى التعاون بين بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الزراعي المصري، ووضع الآليات التي سيتم اتباعها في إطار التعاون بين الجانبين.

‏حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.