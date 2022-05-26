وزير الزراعة: متوسط إنتاج فدان القمح في مصر أعلى من المعدل العالمي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدول تنتهج التوسع الرأسي في مجال الزراعة باستنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية، وأصناف متحملة وملائمة للظروف الجوية لتغيير قدرة التقاوي والبذور على التكيف مع الطقس.

القمح المصري أفضل قمح في العالم

وضرب «القصير»، مثلا خلال تصريحات تلفزيونية، بمحصول القمح والذي وصل متوسط إنتاجية الفدان هذا العام لـ 19 أردبا، بما يعادل 2.9 طن للفدان لافتًا إلى أن متوسط الإنتاجية في العالم أقل من 1.5 طن مشيرًا إلى أن القمح المصري من أفضل أنواع القمح في العالم، سواء من ناحية مكوناته أو ووزنه مشددًا على أن القمح المصري من أفضل الأقماح في العالم.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت عددا من الخطوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة، خاصة محاصيل القمح والذرة لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بزراعة النسبة الأكبر من الأراضي المستصلحة الجديدة بمحاصيل استراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة.

مصر.. الأول عالميًا في تصدير الموالح

وأشار إلى أن الدولة تزرع الخضروات والمحاصيل الزيتية مؤكدًا أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة وتصدر 350 منتجا زراعيا لـ 150 سوقا حول العالم.

وتحدث وزير الزراعة عن إمكانية تصدير القمح بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي قائلًا: «إن شاء الله ربنا يكرمنا بزيادة الإنتاجية والمساحات المنزرعة»، محذرًا من خطورة الزيادة السكانية مع ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، مشيدًا بمشروع الصوامع ودوره في الأمن الغذائي المصري.