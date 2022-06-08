الحكومة: نواجه تحديات مائية بعيدا عن السد.. منها التغيرات المناخية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة توسعت في الفترة الماضية وتتوسع في مجال معالجة الصرف الزراعي، نظرا للتحديات المائية التي تواجهها الدولة بعيدا عن أزمة «السد الإثيوبي»، مثل تحدي التغيرات المناخية، والزيادة السكانية، وغيرها من التحديات المائية.

مشروعات المحسمة وبحر البقر

وأضاف القصير، في مؤتمر صحفي منعقد بمقر مجلس الوزراء، قبل قليل، أنّ الدولة انتهت من مشروعات محطة المحسمة، ومحطتي مياه مصرف بحر البقر، وهما محطتين اختيرتا كأفضل مشروعات في الأعوام السابقة.

تلبية الاحتياجات المائية لزراعة الدلتا الجديدة

وأشار وزير الزراعة، إلى أنّه سيتم افتتاح محطة معالجة مياه الحمام في الفترة المقبلة، لتلبية الاحتياجات المائية لزراعة الدلتا الجديدة، موضحا أنّ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 9.7 مليون فدان، والمساحة المحصولية نحو 17.5 مليون فدان، نظرا لتعدد العروات والتكثيف المحصولي.

وأشار القصير، إلى أنّ المؤسسات الدولية تشيد بدور وجهود الدولة المصرية في الملف الزراعي.