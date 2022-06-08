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وزير الزراعة: نصدر 350 منتجا للعالم.. والقطاع يساهم بـ15% في الناتج المحلي

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نرمين عفيفي
01:15 م | الأربعاء 08 يونيو 2022
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ قطاع الزراعة ينتج 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به 25% من العمالة بمصر، ويساهم بنحو 17% من الصادرات المصرية، إذ نصدر أكثر من 350 منتجًا زراعيًا.

مشروعات عملاقة تنفذها الدولة

وشدد وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي، يعقد الآن، على أن الدولة المصرية مهتمة بالأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام للشعب المصري العظيم وتعظيم الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة، أبرزها مشروع تنمية توشكى وجنوب الوادي، وقريبا تنمية شمال ووسط سيناء ومشروعات المنيا وغرب المنيا والريف المصري.

وأكد القصير، أنّ الدولة تعمل بالتوازي في العديد من المشروعات لتعويض ما تآكل من الرقعة الزراعية القديمة، موضحًا أن الدول لا تلجأ لاستصلاح الصحراء، فالدول تفقد الكثير بسبب التصحر والتغيرات المناخية، على عكس الدولة المصرية التي تحيي الصحراء على الرغم أنها تتكلف الكثير من المليارات ولكن في إطار دعمها وتوجيهات القيادة السياسية.

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بقلم نرمين عفيفي