تأجيل محاكمة متهم بالتعدي على طفلة في حلوان لـ19 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، جلسة محاكمة متهم محبوس بهتك عرض طفلة، لجلسة 19 يونيو للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه في عام 2020 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وحال كون المجني عليها طفلاً وقت تعرضها للخطر وارتكاب المتهم الواقعة عليها واقع المجني عليها، بغير رضاها جنسياً حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن هتك عرضها بعد أن أوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فبادلته ذلك ولم تك تعلم بنواياه الشيطانية فسقطت في براءتها بأن اعتاد كشف عورتها المصونه المحمية قانوناً وإقامة علاقة جنسية معها، وهدد المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف لها ولما كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إقامة علاقتهما غير الشرعية.

المتهم أقر بارتكاب الواقعة

وكشفت شهادة مجري تحريات القضية نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان، بتوصل تحرياته لصحة الواقعة كما جاء بأقوال المجني عليها، وعزى قصد المتهم مواقعتها جنسياً كرهاً عنها وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية بأن المتهم أقر بالتحقيقات ارتكابه الجريمة.