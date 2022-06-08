«القلعة» تعلن أسماء الفائزين الحاصلين على منح الماجستير للعام الجديد

قالت مؤسسة القلعة للمنح الدراسية إنها ستقوم بعقد الحفل السنوي السادس عشر لإعلان أسماء المبعوثين الحاصلين على المنح الدراسية لدرجة الماجستير لعام 2022/2023، والاحتفال بالخريجيين الذين شاركوا في تشكيل جيل جديد من قادة الأعمال في مختلف تخصصاتهم والنهوض بمستقبل البلاد.

وأضافت في بيان لها، أن الاحتفالية تأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة القلعة للمنح الدراسية للمساهمة الفعالة في تطوير المنظومة التعليمية في مصر، عبر توفير المنح الدراسية للشباب المصري الموهوب والواعد، لتمكينهم من الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في جميع مجالات الدراسة، بما ينعكس على تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

أكثر من 200 منحة دراسية خلال عامين

وأشار إلى أنه سيتم الاحتفال بالوصول الى أكثر من 200 منحة دراسية منذ إنشاء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية وحتى الآن، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022.

وسيُعقد الحفل بحضور ممثلي شركة القلعة وعلى رأسهم الدكتور أحمد هيكل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب للشركة، وغادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بالشركة، وعدد كبير من أبرز الشخصيات العامة وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية.

وأوضحت أن تخريج الدفعة السادسة عشر يأتي في ظل حرص مؤسسة القلعة على استدامة مبادراتها وتركيزها بصورة خاصة على التنمية البشرية وتطوير المنظومة التعليمية في مصر وإطلاق ودعم الطاقات الهائلة التي يحظى بها الشباب المصري، وتأكيدا على إيمان مؤسسة القلعة كمستثمر مسؤول بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في إحداث تغيير إيجابي بالمجتمع والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز الطاقات البشرية الهائلة لتحقيق التنمية المستدامة.

تخصيص عائدات وقف دائم لضمان استمرارية أعمال المؤسسة

وهو المنطلق الذي دفع المؤسسة عام 2007 إلى تخصيص عائدات وقف دائم لضمان استمرارية أعمال المؤسسة وتوفير حوالي 15 منحة دراسية سنويًا للشباب المصري الواعد من الراغبين في استكمال دراستهم العليا بأعرق الجامعات حول العالم، وذلك بشرط واحد وهو العودة إلى مصر بعد إتمام البعثة الدراسية للعمل بها لمدة عامين على الأقل وذلك للمساهمة في نهضة الوطن والعمل على رفعته.

وتعتز المؤسسة بأنها قدمت منذ نشأتها وحتى الآن أكثر من 200 منحة دراسية لشباب وفتيات من 15 محافظة، مع تحقيق المساواة بين الجنسين لاستكمال دراساتهم العليا في التخصصات المختلفة (أكثر من 34 تخصص)، ونراهم اليوم يساهمون في نهضة الوطن والعمل على رفعته.

والجدير بالذكر ان مؤسسة القلعة للمنح الدراسية استمرت خلال العامين الأخيرين في تقديم برنامجها للمنح الدراسة رغم التحديات الاستثنائية غير المسبوقة التي يعيشها العالم كله نتيجة لتبعيات جائحة كوفيد- 19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.