يبحث الكثيرون عن آخر موعد للحصول على منح دراسية لطلاب الثانوية من برنامج تكافل وكرامة، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، عن فرصة للطلاب المتفوقين في الحصول على منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي 2021- 2022، مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، آخر موعد للحصول على منح دراسية لطلاب الثانوية من برنامج «تكافل وكرامة»، وذلك في السطور التالية..

آخر موعد للحصول على منح دراسية لطلاب الثانوية من برنامج تكافل وكرامة

وبحسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي، فبعد الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة.

- يقدّم الطالب مستندا رسميا لنتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة من الإعلان الرسمي للنتيجة عن طريق البريد الإلكتروني على أن يكون عنوان الإيميل المُرسل مكتوب كما يلي «نتيجة ثانوية عامة 2020-2021 + الرقم القومي للطالب» ويجب أن تتحقق من شروط القبول في الجامعة والكلية التي تفضلها وأن تستأنف عملية التنسيق والتقديم في الجامعات.

- يجب أن يحتوي الإيميل على «اسم الطالب بالكامل - الرقم القومي للطالب - المحافظة - المستند الدال على نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالطالب».

- يتم التواصل بالمتقدمين الذين حصلوا على ترتيب متقدم بعد مراجعة الاستمارات لتحديد موعد لمقابلة شخصية.

شروط التقديم في برنامج المنح الجامعية

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2021-2020 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM من الدور الأول.

- أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط.

- يتم قبول طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوى الإعاقة فقط.

- تقديم كل المستندات المطلوبة التي تثبت الحالة المادية للأسرة.

- المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية/ لا صفية مثل التنمية المجتمعية والخدمة العامة.

- التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.

- بالنسبة لذوي الإعاقة: الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة بالتكنولوجيا المساعدة للتعلم وتقديم مستند التقييم التعليمي والنفسي.