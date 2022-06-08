وزير الزراعة: نفذنا صادرات متنوعة بـ5.6 مليون طن لأول مرة بالتاريخ

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك محاصيل زراعية قاربت من خلالها البلاد على الوصول للاكتفاء الذاتي منها مثل المحاصيل السكرية، خصوصا مع استنباط أساليب الزراعة في قصب السكر والبنجر، فأصبح الاكتفاء الذاتي من السكر حوالي 90%.

تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكثير من المحاصيل الزراعية

وتابع «القصير»، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، أن الفجوة حاليا توجد فقط في المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والقمح والمحاصيل الزيتية، ولكن مع التوسع في المشروعات وزيادة الرقعة الزراعية وتحسين الأصناف واستنباط أصناف عالية الإنتاجية سيؤدي لتخفيض الفجوة بين الزراعة والاستهلاك، وتقليل قدر كبير من الاستيراد.

وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية حققت لأول مرة بالتاريخ 5.6 مليون طن بحوالي 3 مليار و100 ألف دولار صادرات زراعية طازجة، وما يعادل هذا الرقم من خلال منتجات زراعية تصنيعية، إذ تم تصدير أكثر من 350 منتج زراعي، وأكثر من 150 سوق.

«القصير»: حصدنا المركز الأول للعام الثالث بإنتاج الموالح

وأشار «القصير» إلى أنه جرى الحصول على رقم متميز بإنتاج بعض المنتجات، منها الموالح إذ حصدت البلاد المركز الأول للسنة الثالثة على التوالي متفوقة على أسبانيا التي كانت متربعة على رأس هذا المجال، كما أصبحت رقم 1 على العالم بالفراولة المجمدة واحتلتا رقم متميز في تصدير البطاطس والثوم والبصل، ولا توجد أي دولة تضع قيودا على المنتجات الزراعية المصرية.

وشرح أن المنتجات وفرت المنتجات الزراعية خصوصا في جائحة كورونا، واستطاعت الدولة أن توفر الغذاء الآمن الصحي بفضل تدعيم الدولة، لافتا إلى أنه بالرغم من احتياج الدولة للقمح إلا أنها رفضت شحنة كانت واردة من الهند لأن ما يهم الدولة صحة المواطن المصري.