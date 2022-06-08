عاجل .. وزير الزراعة: طرح فرص استثمارية على القطاع الخاص في 4 مجالات

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الحكومة ستطرح العديد من فرص التوسع في الاستثمار الزراعي بالتعاون مع القطاع الخاص، سواء مشروعات استصلاح الأراضي والمشروعات القومية، ومشروعات الإنتاج الحيواني، والثروة الداجنة، والثروة السمكية.

وثيقة ملكية الدولة المصرية

وأضاف وزير الزراعة، في مؤتمر صحفي منعقد حاليا في مقر مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنّ هناك شراكة بين الدولة المصرية والقطاع الخاص، وهناك اتجاه للتوسع في هذا الأمر، مشيرا إلى الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة المصرية، ومحاولة التوسع في استثمارات القطاع الخاص.

استصلاح الصحراء

وأوضح القصير، أنّ المشروعات الخاصة بقطاع الزراعي تشمل كل المناطق الجغرافية وكل جهات المجتمع، لافتا إلى أنّ هناك دول قليلة على مستوى العالم التي تعمل على استصلاح الأراضي في الصحراء، ومصر من بين تلك الدول، كما سيتم افتتاح محطة الحمام، التي ستغذي الدلتا الجديدة، والتي سيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنّ موارد مصر ما زالت محدودة، ويجب أن تكون نسبة النمو 3 أضعاف معدل النمو السكاني، ومن ثم هناك ضغط على الموارد، موضحا أنّ الدولة المصرية تلجا إلى كفاءة تخصيص الموارد، لتعظيم كفاءة الاستخدام والعائدة الاقتصادي منها.