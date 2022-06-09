«الهجان»: تنفيذ ورش عمل لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بمحافظة القليوبية

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المحافظة تولي اهتماما بالغا لملف التحول الرقمي والميكنة، وتعي أهمية التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي، ويتم تنفيذ العديد من ورش العمل والبرامج الرقمية المتنوعة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومديرياتها التابعة، وهو ما يساهم في تحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ القليوبية، للمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والوفد المرافق لها، ضمن جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تقديم الدعم للعمل بالمنظومة الرقمية

ورحب محافظ القليوبية بنائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، مؤكدا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية، مشيدا بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة المؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، بما يساهم في تقديم خدمات متميزة للمواطن المصري.

كما ناقش اللقاء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة العاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي، والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وكذلك تطرق اللقاء لمناقشة برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل.

وشهدت فعاليات الزيارة، تنفيذ ورشة عمل لتنمية مهارات القيادات والعاملين بإدارات التحول الرقمي بالمحافظة، ومركز المعلومات، للتهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي ومتابعة تفعيل وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.

استراتيجية مصر الرقمية

وخلال الورشة، قدمت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي عرضًا تقديميًا حول التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدة سعي الدولة إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، راصدة العديد من مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين لتهيئة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لأعمال التحول الرقمي، والتأكد من استيعابها وضمان استدامتها.