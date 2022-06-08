مجلس الذهب العالمي: توقعات بزيادة حيازة البنوك المركزية للمعدن الأصفر

قال مجلس الذهب العالمي، إن الذهب حتى الآن مع الانخفاض في أسعاره مازال يتم النظر إليه بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كأصل احتياطي.

وأضاف أن هناك 25% من الذين قاموا باستطلاع في البحث والتقرير الذي قام به المجلس، أن لديهم خططًا لزيادة احتياطياتهم من الذهب، ارتفاعًا من 21٪ العام الماضي.

وأشار إلى أنه ربما تكون التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة قد ساهمت في انقسام دقيق ولكنه متزايد بين البنوك المركزية المستجيبة في الاقتصادات المتقدمة وأولئك في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة (EDME).

المركز التاريخي للذهب

وعاد المركز التاريخي للذهب الآن إلى القمة بعد انزلاقه في الأهمية في عام 2021، وهو الوقت الذي رأت فيه البنوك المركزية أن أداء الذهب في أوقات الأزمات هو الأكثر صلة.

وأشار الاستطلاع إلى أن الذهب أصبح مخزن القيمة طويل الأجل، يأتي الآن في الأهمية حيث أشار 74٪ من المشاركين إليه على أنه وثيق الصلة بدرجة كبيرة أو إلى حد ما.

تغيرات احتياطي الذهب للبنك المركزي العالمي

كانت البنوك المركزية أكثر تفاؤلاً بشأن الذهب كأصل احتياطي في عام 2022، حيث صرح 61٪ من المشاركين في الاستطلاع أنهم يتوقعون زيادة احتياطيات الذهب العالمية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

وزادت نسبة المجيبين من البنوك المركزية الذين ينوون زيادة احتياطياتهم من الذهب كل عام، وللسنة الثانية على التوالي ، لم يعتزم أي من المشاركين خفض حيازاتهم من الذهب.

ومن بين البنوك المركزية التي تشتري الذهب، يشتريه حوالي النصف من السوق العالمية خارج البورصة، وبالنسبة لمعظم الاقتصادات المتقدمة، فهي أصول تراثية تاريخية، وتظل السبائك هي الشكل الأساسي للذهب الذي تم شراؤه بواسطة هامش كبير.