لماذا يتم فرض مصنعية على سبائك الذهب؟.. تقرير يجيب

ارتفع الإقبال على شراء السبائك الذهبية خلال الفترة الأخيرة كنوع من أنواع الادخار خلال الفترة الحالية، وجاءت زيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم وأبرز طرق ادخار الأموال خاصة في ظل التضخم الذي يعاني منه العالم كله خلال الفترة الحالية، وهو ما جعل المواطنين يتساءلون عن أفضل نوع وعيار للادخار في الذهب.

للذهب قيمة متزايدة بعيدة المدى

ويتميز الذهب بأنه معدن ثمين وله قيمة متزايدة على المدى البعيد، وبالرغم من أنه قد تنخفض أسعاره بشكل كبير خلال فترات قصيرة إلا أنه وعاء ادخاري جيد على المدى البعيد.

وتساءل الكثير من الأشخاص عن أفضل نوع وعيار من الذهب يفضل الاستثمار فيه، وأقل في المصنعية حتى لا يكون هناك خسارة عند البيع بعد خصم قيمة المصنعية.

وقالت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في شؤون وأبحاث وأسواق الذهب، في تقرير لها، إن هناك أعيرة من الذهب تزداد فيها قيمة المصنعية مثل 18 و14، وذلك في المشغولات، إلا أن عيار 21 أقل في المصنعية، ولكل عيار 24 يفضل جدا في السبائك.

مصنعية السبائك أقل بكثير من المشغولات الذهبية

وأضافت جولد بيليون في تقرير لها، أن السبائك تعتبر أفضل بكثير في الاستثمار من المشغولات الذهبية التي تزداد فيها قيمة المصنعية، موضحة أن السبيكة مثلها مثل المشغولات يضاف إليها ثمن المصنعية، بالإضافة للدمغة ولكن بسعر أقل بكثير عن المشغولات.

وأشارت إلى أن سبب إضافة ثمن المصنعية على السبيكة له عدة أسباب؛ منها وجود شخص يتقاضى مرتب ليقوم بتشكيلها بدقة وحرفية شديدة، وكذلك وجود الغلاف المحيط بالسبيكة لحمايتها، بالإضافة لثمن الدمغة الذي يكون أقل بكثير من ثمن الدمغة في المشغولات الذهبية، وكذلك وجود مصاريف ثابتة للنقل والتوزيع والتخزين.