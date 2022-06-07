4 اختبارات مهمة تكشف لك الذهب الحقيقي من الفالصو.. منها الكثافة

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وشؤون وسوق الذهب، إن الذهب معدن ثمين وسعره مرتفع ويريد العديد من الأشخاص شراءه سواء للاستثمار أو للتزين به.

اتجاه أسعار الذهب إلى الارتفاع

وأضافت في بيان صادر صحفي لها اليوم، أنه بسبب ارتفاع سعره اتجه الكثير من الأشخاص إلى تزييف وبيع ذهب غير حقيقي للأشخاص الراغبين في الشراء لتحقيق أرباح من بيع المنتجات المغشوشة بالسعر المرتفع الخاص بالذهب الحقيقي.

وأشارت إلى أنه هناك عدة طرق يمكن من خلالها اكتشاف ما إذا كان الذهب الذي يتم شراءه بالفعل حقيقي أم أنه مغشوش وفالصو، وهو ما يمكن التأكد منه من خلال عدة خطوات.

خطوات الفحص

1- الفحص البصري: فعند قيامك بشراء الذهب يجب التأكد من فحص القطعة بالعين للتأكد من وجود الختم الأصلي، وابحث عن تغير لون قطعة الذهب الملحوظ، فمن الهام فحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر وخاصة حول الحواف.

2- اختبار العض: يمكن فحص الذهب من خلال فحص العلامات التي ستظهر على الذهب عند القيام بعضه فنظريًا، ستظهر علامات قواطع الأسنان على الذهب الأصلي، وكل ما كان الذهب نقي كل ما كانت العلامات أعمق.

3- اختبار المغناطيس: قم بتقرّيب مغناطيس بالقرب من قطعة الدهب، وذلك لأن الذهب معدن لا ينجذب للمغناطيس، فإذا انجذب للمغناطيس أو التصقت به، إذا فهي قطعة مزيفة.

4- اختبار الكثافة: كثافة الذهب النقي من عيار 24 قيراط حوالي 19.3 جرام/مللي، يعتبر أعلى بكثير من معظم المعادن الأخرى، لذلك قياس كثافة القطع الذهبية من العوامل المساعدة لمعرفة إذا كانت القطع ذهبًا حقيقيًا أم لا، وكلما زادت كثافة الدهب كلما كان أنقى، ويجب أن تتبع الخطوات المهمة السابقة عند الاختبار، مثل أنه يجب أن تحرص على إجراءه على قطع ذهبيه غير مزينة بأي قطع من الأحجار الكريمة.

كخطوة إضافية قالت المؤسسة، إن كقاعدة عامة يجب التأكد التعامل مع صائغ معروف وليس لأول مرة.