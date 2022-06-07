سباق الذهب العالمي.. أمريكا تتصدر العالم وألمانيا تبيع المعدن النفيس

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم في حصيلة الذهب كأكبر دول العالم احتفاظا بالذهب ضمن قائمة أكبر احتياطي عالمي من الذهب بنحو 8133.5 طن، بما يقدر بنحو 68.5% من احتياطيات الأصول، وفقا لتصنيف مجلس الذهب العالمي الذي يشمل أكبر 100 حائز للذهب.

ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي كثفت البنوك المركزي العالمية من حيازتها من الذهب إذ اشترت ما يقارب الـ20 طناً من الذهب خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بـ 9.4 طن ذهب في الشهر السابق مارس.

100 دولة تحوز المعدن الأصفر

ووفقاً لموقع «انفستيينج» العالمي المتخصص متابعة أسعار السلع والخامات واحتفظت أمريكا بالمرتبة الأولى ضمن قائمة أكبر احتياطي عالمي من الذهب بنحو 8133.5 طن، بما يقدر بنحو 68.5% من احتياطيات الأصول، بحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي من بين 100 دولة تحوز المعدن الأصفر بينما جاءت ألمانيا في المركز الثاني باحتياطيات تقدر بنحو 3357.6 طن، ثم صندوق النقد باحتياطيات ذهبية تقدر بنحو 2814 طن، وإيطاليا بنحو 2451.8 طن، ثم فرنسا 2436.6 طن.

وجاءت أوزبكستان في مرتبة متقدمة والتي عززت حيازتها الذهبية بنحو 8.7 طن بهذه الفترة في الوقت الذي عززت تركيا شراء الذهب خلال نفس الفترة عبر شراء نحو 5.6 طن بأبريل، بينما اشترت كازاخستان نحو 5.3 طن في نفس الشهر.

ألمانيا تبيع طن ذهب خلال شهر

في المقابل باعت ألمانيا ما يقترب من طن ذهب خلال إبريل الماضي إلى جانب المكسيك والتشيك بعد أن باعا نحو 0.1 طن من الذهب لكل منهما خلال نفس الفترة يأتي ذلك في ظل استمرار أسعار الذهب على المستوى العالمي في الارتفاع إذ واصلت أسعار الذهب الارتفاع واستمرت ارتفاعات عقود الذهب لليوم الثاني على التوالي، بالرغم من توقعات سياسات التشديد النقدي المرتقبة مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث تتوقع الأسواق رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس.