إدارة الغذاء والدواء توصي باستخدام لقاح جديد لمحاربة كورونا

أوصت إدارة الغذاء والدواء باستخدام لقاح رابع، هو نوفافاكس، لمكافحة فيروس كورونا به للاستخدام في الولايات المتحدة، وهذا اللقاح منتج من قبل شركة مقرها في ولاية ميريلاند الامريكية.

اللقاح مدعوم بمبلغ 1.8 مليار دولار

وذكرت صحيفة «يوس إيه توداي»، أن اللقاح الذي تم دعمه بمبلغ 1.8 مليار دولار من تمويل دافعي الضرائب، يعتمد على نهج أكثر تقليدية من لقاحات موديرنا و فايزر، التي استخدمها أكثر من ثلاثة أرباع الأمريكيين، كما استخدم أكثر من 16 مليون شخص لقاح جونسون، ولكن تمت التوصية به كخيار ثانٍ بسبب أحد الآثار الجانبية النادرة للغاية له، ولكنها قد تكون مميتة، وبحسب بيانات استطلاع، يريد 73٪ من الأمريكيين المزيد من اللقاحات لكي يستطيعوا الاختيار بينها.

وافتتح الدكتور بيتر ماركس، رئيس قسم مراجعة اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء، الاجتماع الأخير بالقول، إنه بسبب التردد في أخذ اللقاحات، إذ يوجد نحو 23٪ من الأمريكيين غير ملقحين، يجب على الحكومة بذل كل ما في وسعها لتقديم المزيد من الخيارات.

فوائد لقاح نوفافاكس تفوق مخاطره

وأشار رئيس إدارة الغذاء والدواء، إلى أنّ فوائد لقاح نوفافاكس تفوق مخاطره، وبعد ذلك، يجب على لجنة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومدير المركز التوقيع على توصيات بشأن اللقاح، ومن المحتمل أن تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع على الأقل.

وقالت شركة نوفافاكس، إن لديها ملايين الجرعات المتاحة وجاهزة للشحن بمجرد حصولها على إذن، ويُسمح باستخدام لقاح نوفافاكس للبالغين فقط على جرعتين، كما قدمت الشركة طلبًا تدرسه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتقديم نفس اللقاح كجرعة معززة.