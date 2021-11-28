«فايزر» تحذر: متحور «أوميكرون» مقلق.. والوضع الوبائي يستحق الترقب

قال الدكتور أشرف الفقي مدير خبراء بالإدارة العالمية للبحوث والتطوير بشركة فايزر، إن الأوضاع الوبائية الحالية المرتبطة بفيروس كورونا تستحق الترقب، إذ أن المتحور الجديد «أوميكرون» يبعث على القلق بسبب سرعة انتشاره، وبخاصة فيما يتعلق بالبيانات التي تمّ رصدها في بعض الدول جنوب خط الاستواء، على رأسها جنوب إفريقيا، لكنها ليست بمفردها، فهناك زميبابوي وليسوتو، وغيرهما.

اللقاحات تجهض المتحورات في مهدها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على قناة «ON»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنه من المبكر تحديد كفاءة أي لقاح تجاه أي متحور في بدايته، لكن من الثابت أن اللقاحات تجهض اللقاحات في مهدها، مشيرًا إلى أن العامل المشترك بين الدول التي انتشر فيها المتحور الجديد تدني مستوى التلقيح، حيث تقل النسبة عن 5% في إحدى هذه الدول.

نتوقع ألا يكون أوميكرون استثناء في تعامل اللقاحات مع المتحورات

وتابع مدير خبراء بالإدارة العالمية للبحوث والتطوير بشركة فايزر، أن المناطق الأقل حصولا على اللقاحات هي الأكثر عُرضة للاستهدافات وتدهور حالتها عند الإصابة، مشيرًا إلى أن كفاءة اللقاحات لا يمكن أن تبلغ 100%، لكن يتم رصد المتحورات ثم تحديد كفاءة اللقاحات ضدها على غرار ما حدث مع المتحورات السابقة مثل فايزر: «أتصور أن المتحور أوميكرون لن يكون استثناءً».

وتوقع، أن الجرعة الثانية من اللقاحات لن تكون الأخيرة، فمن الوارد أن يُضطر العالم إلى دعم مناعي من خلال جرعات تعزيزية بشكل دوري، لدعم جهاز المناعة تجاه بعض المتحورات التي قد تظهر.

وأكد، أن مقاومة البشر للتلقيح يخلق بيئة خصبة لظهور تحورات كورونا، موضحًا أن هيئة سلامة الدواء الأمريكية، تلاها بعض هيئات سلامة الدواء في مناطق أخرى حول العالم، نصحت بحصول من مضى على تلقيحهم 6 أشهر على جرعة تنشيطية.