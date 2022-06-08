وزارة التضامن تعلن عن تدريبات للمقبلين على الزواج بمشروع «مودة»

أعلن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، عن إقامة مجموعة تدريبات مختلفة خلال المرحلة الأولى بمراكز الشباب بمحافظات «القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد، الدقهلية»، للفئات العمرية من 18 إلى 24 عامًا ومن 25 إلى 29 عامًا، وذلك في إطار قيام وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي أي زد مصر» نيابة عن الحكومة الألمانية، بشأن التوسع في تنفيذ أنشطة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» بداخل الهيئات الشبابية.

تأهيل المقبلين على الزواج بالمعلومات والمهارات اللازمة

وأوضح المشروع على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن مشروع مودة يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج بالمعلومات والمهارات اللازمة لتأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة، وتكوين كيان قادر على تحقيق مبادئ التعايش السلمي ونبذ العنف الأسري، مشيرا إلى أنه يتبنى أهم الأسس المتعلقة بالتربية الإيجابية ويراعي الجوانب المختلفة المتعلقة بالصحة الإنجابية.

ولفت البرنامج، إلى أنه في حالة الإستفسار أو الإشتراك، يتوجه الشاب لمكتب الإدارة العامة للمشروعات وتدريب الشباب بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات «القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد، الدقهلية»؛ لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة للتقدم وحضور التدريبات.

ولفتت وزارة التضامن، إلى أن الاعلان عن فتح باب التقديم للحصول على دورة تدريب مدربين خلال المرحلة الأولى بمحافظات «القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد ومحافظة الدقهلية»، كان في شهر مايو الماضى 2022.

إتاحة منصة «مودة» بلغة الإشارة

وأوضح البرنامج، أنه جرى إتاحة منصة «مودة» بلغة الإشارة، لتكون سهلة الاستخدام لمن يعانون من مشكلات في الإبصار، كذلك تطوير دليل المنصة ومراجعته مع الهيئات الشبابية والخبراء، حتى تكون كل التدريبات متاحة لذوي الإعاقات المختلفة.