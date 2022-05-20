مشروع «مودة» لـ«المقبلين على الزواج»: 5 أسرار للسعادة العائلية

وجه مشروع «مودة» الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تدعيم الشباب المقبل على الزواج، العديد من النصائح للمتزوجين والمقبلين على الزواج، للحد من زيادة معدلات الطلاق، والحفاظ على كيان الأسرة.

أسرار السعادة الزوجية

وأوضح مشروع «مودة» على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن هناك 5 أسرار للسعادة الزوجية، والتي اتفق عليها أكثر من 1500 زوج وزوجة تتمثل فيما يلي:

- لا تفشٍ سر حياتك أبدًا مهما حدث.

- لا تردوا الإساءة بمثلها وتمسكوا بالاحترام والتقدير.

- تخلوا عن الهاتف ولو لساعة واحدة في اليوم وتحدثوا في أي شيء.

- تشاركوا في مهام المنزل والأولاد.

- إذا أردت انتقاد شئ أو سلوك معين ابدأ بمجاملة رقيقة في البداية.

علامات الخطر خلال فترة الخطوبة

وأوضح المشروع أن هناك عدة علامات للخطر خلال فترة الخطوبة تتمثل فيما يلي:

- الشك الدائم وكثرة الأسئلة.

- لا يعتذر مهما أخطأ.

- لا يبذل مجهودًا في التواصل وينتظر مبادرة الطرف الآخر .

- يتحدث الشخص عن نفسه لفترة طويلة، ولا يهتم بما يقوله الطرف الآخر.

- لا يرى مشاكله ويلوم الطرف الآخر.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع مودة للمقبلين على الزواج، يقدم محتوى علمي مطور على يد مجموعة من الخبراء، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومعتمد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، إذ يتناول البرنامج القيم الإنسانية والمفاهيم الدينية وكذلك المفاهيم الشرعية المتعلقة بالزواج، ودعم القيم داخل الأسرة.

تنفيذ تدريبات متخصصة للمخطوبين في مراكز الشباب بالمحافظات

ولفتت إلى أن مشروع «مودة» يهدف إلى مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أنه يجري تنظيم ورش تدريبية للتوعية، كما سيجري تنفيذ تدريبات متخصصة للمخطوبين في مراكز الشباب بالمحافظات قريبًا.