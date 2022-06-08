ماراثون جري ومعرض مشغولات لمواجهة التغيرات المناخية بالإسكندرية غدا

تطلق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة الإسكندرية أولى فعالياتها رسمياً يوم الجمعة الموافق 10 يونيو، على كورنيش عروس البحر المتوسط، من خلال تنظيم سباقات للجري والدراجات، إضافة إلى افتتاح معرض للمشغولات اليدوية الصديقة للبيئة.

ماراثون وسباق للجري

وأعلن مجلس الشباب المصري، في بيان أنَّ فعاليات إطلاق المنصة المحلية تبدأ بتنظيم ماراثون للجري وسباق للدراجات، لمسافة 4 كيلومترات، يبدأ الساعة السابعة صباحاً، من منطقة «لوران»، وينتهي أمام نادي اليخت، في منطقة «الأنفوشي» على كورنيش الإسكندرية.

وبعد انتهاء السباق، تعقد المنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ مؤتمراً صحفياً في حوالي الساعة 10 صباح الجمعة، بمقر نادي اليخت، لإطلاق منصة الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية رسمياً، والإعلان عن خطة فعالياتها، ويلي ذلك افتتاح معرض للمشغولات اليدوية الصديقة للبيئة.

إطلاق منصة الإسكندرية للتغيرات المناخية

ولفت بيان مجلس الشباب المصري إلى أنَّ إطلاق فعاليات منصة الإسكندرية يجري بحضور عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من أساتذة الجامعات وعمداء الكليات، ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى لفيف من خبراء البيئة والتغيرات المناخية، وممثلي وسائل الإعلام.

المنسق المحلي لمنصة الإسكندرية

ويتولى مجلس الشباب المصري مهمة المنسق المحلي الرسمي لمنصة الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية، بالتعاون مع مؤسسة «قرية الأمل»، ومؤسسة «أشهد»، و«روتاري مصر»، ومؤسسة «شباب 2030»، والجمعية المصرية للصناعة والبيئة، كما يشارك في فعاليات إطلاق المنصة فريق «أليكس نايت رانرز»، وفريق «العجمي بايكرز».

وبموجب بروتوكول التعاون بين مؤسسة مجلس الشباب المصري والمكتب العربي للشباب والبيئة، عقدت منصة الإسكندرية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» أول اجتماع لها في وقت سابق من الشهر الماضي، لوضع الخطة والهيكل التنفيذي والتنظيمي للمنصة، ووضع الجدول الزمني للفعاليات.