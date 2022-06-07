فاعليات تشجير وتوعية بأسوان وبني سويف وشمال سيناء في يوم البيئة العالمي

فاعليات متنوعة شهدتها المحافظات المصرية، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو والذي جاء هذا العام تحت شعار «ليس لدينا سوى كوكب واحد»، ففي لقاء حاشد حضره أكثر من 400، فرد بين رجال ونساء وشباب وأطفال عقدت المنصة المحلية بمحافظة أسوأ، أمس بالتزامن مع البيئة العالمي، أمسية الأسرة المصرية بقرية الحاجر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومركز شباب الحاجر، وتناولت الأمسية الحديث عن يوم البيئة العالمي والتغيرات المناخية التي طرأت على مجتمعنا، والتأكيد على ضرورة التوعية المجتمعية، حاضر في الأمسية الاستاذ محمد سيد شكرون، والأستاذة جيهان صلاح.

حملات توعية بيئية وتشجير

فيما نظم مركز شباب سدمنت الجبل التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف عدد من الندوات وحملات توعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وأعمال التشجير.

جاء ذلك في إطار التحضير لقمة المناخ التي ستعقد خلال شهر نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، ووفقا لأجندة الفاعليات التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار محمد سعد محمد، المنسق الإعلامي ومدير المركز، أن فاعليات المركز تضمنت تنفيذ يوم تطوعي وخدمة عامة، منها ري وزراعة ورعاية مشتل المركز بأيدي أبناءه، وضمن الحملة الوطنية الأولي، لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية التصدي لهذه التحديات بالحفاظ على الموارد الطبيعية والمياه والكهرباء والماء والزراعة.

المخاطر البيئية استعدادا لمؤتمر شرم الشيخ

كما ناقشت جمعيه «رعاية الطلبة»، بمحافظة شمال سيناء مع أعضاء منصة التغيرات المناخية تأثيرات التغيرات المناخية والمخاطر البيئية الناجمة عنها، والتي تؤثر بشكل كبير تجاه صحة الانسان والمجتمع، عقدت الندوة بمقر الجمعية بأرض الفيروز.

وأكد أحمد حسين سلام، نقيب الاجتماعيين ومدير عام جمعية رعاية الطلبة، على أهداف نادي الدفاع الاجتماعي للتصدي لظاهره التدخين.

كما تناول اعضاء المنظمة القيام بتفعيل دورها مع الجامعة والجمعيات والمهتمين برسالة المنصة الموكلة استعداداً للمؤتمر الدولي العالمي القادم cop27، والذي سوف تستضيفه مصر في نوفمبر هذا العام بمدينه شرم الشيخ.