التضامن: تخصيص 15% من منح الوكالة الأمريكية للجامعات للطلاب ذوي الهمم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة الحكومية والتجريبية ومدارس steam، يدعم الطلاب من الأشخاص ذوي الهمم عن طريق تخصيصي من 10 إلى 15% من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.

منح دراسية لـ 140 طالبا من كل المحافظات

وأوضحت التضامن أن طلاب الثانوية العامة يمكنهم التقدم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع «نيوتن» للخدمات التعليمية، لافتة إلى أن البرنامج يقدم منحاً دراسية لـ140 طالبا وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي 2022-2023، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية «الأقسام ذات الرسوم» والجامعات الخاصة، وآخر موعد للتقديم يوم الجمعة الموافق 24 يونيو الجاري.

وأوضحت أنه يجري تقديم متطلبات التقديم واستمارة التقديم على الموقع التالي https://bit.ly/USAIDscholarsIIIForm

منح لأكثر من 700 طالب على مدار 10 سنوات

ولفتت التضامن إلى أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم لدعم «برنامج المنح الجامعية» مع الجامعة الأمريكية لتقديم منح لأكثر من 700 طالب على مدار 10 سنوات، للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في الأقسام ذات الرسوم والمقدمة باللغة الإنجليزية والخاصة.

ولفتت إلى أن الجامعات الشريكة في البرنامج هي جامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية وجامعة بدر بالقاهرة.