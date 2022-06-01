7 خطوات للتقديم في برنامج المنح الجامعية لطلاب الثانوية العامة 2022- 2023

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم برنامج المنح الجامعية، لافتة إلى تقديم منحا جامعية لأكثر من 700 طالب على مدار 10 سنوات، للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من الجامعة الأمريكية، لافتة إلى قبول دفعة ثالثة من طلاب الثانوية العامة الحكومية والتجريبية ومدارس STEM، ومن المقرر تقديم منحاً دراسية لنحو 140 طالبًا في العام الدراسي 2022- 2023.

الجامعات الشريكة في البرنامج

وأوضحت التضامن في تقرير صادر عنها اليوم، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الجامعات الشريكة في البرنامج هي:

- الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- جامعة العلمين الدولية.

- جامعة عين شمس.

- جامعة أسيوط.

- جامعة القاهرة.

- جامعة الإسكندرية.

-مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة المنصورة.

-جامعة بدر بالقاهرة.

خطوات التقدم لبرنامج المنح الجامعية

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك العديد من الخطوات للتقدم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتتمثل فيما يلي:

- الضغط على الرابط التالي للدخول لصفحة البرنامج https://bit.ly/USAIDscholarsIII.

- قراءة الأسئلة المتكررة بعناية قبل التقدم للمنحة https://bit.ly/USAIDscholarsIIIFAQs

- الضغط على رابط التسجيل بالمنحة https://bit.ly/USAIDscholarsIIIForm

- يقوم الطالب بملء جميع البيانات المطلوبة وإرفاق كل الوثائق المطلوبة باستمارة التسجيل.

- بعد الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة يجب تقديم شهادة الثانوية خلال يومين من إعلان النتيجة وذلك من خلال نموذج سيتم إعلان الرابط الخاص به خلال الأيام المقبلة.

- تتواصل الوكالة مع المتقدمين الذين حصلوا على ترتيب متقدم بعد مراجعة الاستمارات لتحديد موعد المقابلة الشخصية.

- آخر موعد للتقديم 24 يونيو الجاري 2022، ولابد من تحقق شروط القبول في الجامعة والكلية التي تفضلها وأن تستكمل عملية التنسيق.

يشترط الحصول على 85%

ولفتت التضامن إلى أنه يشترط للقبول بالبرنامج أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2021-2022 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM من الدور الأول، وأن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط.