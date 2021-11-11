«التعليم» تكشف عن عدد المنح الجامعية المقدمة لطلاب مدارس المتفوقين

كشفت وحدة دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد المنح الدراسية التي حصل عليها طلاب هذه النوعية من المدارس من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتعليم في الجامعات، موضحة أن عددها وصل إلى 119 منحة دراسية.

وأضافت وحدة مدارس المتفوقين، في بيان لها، أن منح مدارس المتفوقين، جاءت بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددا على الطلاب بضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات قبل يوم 15 نوفمبر الجاري.

حصول طلاب «ستيم» على 10 منح دراسية في الجامعة البريطانية في مصر

وفي سياق متصل، كانت الجامعة البريطانية في مصر، أعلنت عن توفير عدد 10 منح بالجامعة لخريجي الصف الثالث بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا العام الدراسي 2020-2021، كما سبق وأن قرر الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري توفير عدد 20 منحة بالأكاديمية لخريجي الصف الثالث بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا العام الدراسي 2020-2021.

المنح الدراسية تشمل كليات الطب وإدارة الأعمال

كما أكد الدكتور عبد الخالق صقر، رئيس مجلس أمناء جامعة السلام، أنه بناء على مخاطبات وحدة دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم، تم توفير عدد من المنح بكلية طب الأسنان بالجامعة لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا العام الدراسي 2020-2021.

كما حصل خريجو مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم على منح كاملة بجامعة النهضة بكليات الطب البشري والعلاج الطبيعي والهندسة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال لخريجي.