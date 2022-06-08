إسرائيل تستفز لبنان: حقل كاريش من أصولنا الاستراتيجية وسنستغله

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن حقل كاريش للغاز، هو أحد أصولنا الاستراتيجية ومصممون على الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل.

سفينة إسرائيلية للبحث عن الغاز

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، انتقد دخول سفينة إسرائيلية مخصصة في التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان.

ودعا الرئيس اللبناني إلى وساطة أمريكية من أجل استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، مع العمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، واصفًا دخول السفينة الإسرائيلية المتخصصة في التنقيب عن الغاز عملًا عدوانيًا.