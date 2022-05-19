إطلاق صفارات الإنذار بمنطقة الجليل الحدودية مع لبنان وإسرائيل:خطأ فني

أفادت شبكة « سكاي نيوز» عربية أن وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت إطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان.

وخرج متحدث الجيش الإسرائيلي بعد لحظات، نافياَ وجود أي تهديد، قائلاً إنه لم تخرق أي قطعة جوية معادية المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

خطأ فني هو السبب

وأرجع السبب إلى وجود خطأ فني تسبب في إطلاق صواريخ اعتراضية مما أدى لتفعيل نظام الإنذارات.

واستمرت قوات الاحتلال الفلسطيني، في عدة اقتحامات لباحة المسجد الأقصي، وتأدية صلوات تلمودية داخل المسجد، في حالة استفزازية للمصلين والمرابطين الفلسطنين، كان أخرها أمس.

حالة غضب في الشارع الفلسطيني

ويشهد الشارع الفلسطيني حالة من الغضب، على خلفية اغتيال الصحفية الفلسطينة شيرين أبو عاقلة، أثناء قيامها بعملها في مخيم جنين، فضلاً عن الاعتداء على جنازتها بشكل وحشي.