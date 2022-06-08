جدري القرود يواصل انتشاره في بريطانيا.. 19 حالة جديدة والإجمالي يصل لـ321

يواصل مرض جدرى القرود انتشاره فى المملكة المتحدة، ورصدت السلطات فى المملكة 19 إصابة جديدة بالفيروس، بواقع 18 حالة في إنجلترا، وحالة واحدة في اسكتلندا.

وترفع الإصابات المؤكدة الجديدة إجمالي عدد الإصابات في المملكة المتحدة منذ بدء تفشي المرض إلى 321 وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأكد رؤساء وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اليوم، 18 إصابة أخرى في إنجلترا منذ الاثنين الماضي، وواحدة في اسكتلندا.

18 إصابة بجدرى القرود فى إنجلترا

وقال مسؤولون إنه لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل لكن الرجال المثليين وثنائيي الجنس ما زالوا متأثرين بشكل غير متناسب.

ولا تزال لندن بؤرة تفشي المرض، الذي وصل الآن إلى ما يقرب من 40 دولة.

ومنذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في 6 مايو، تم تسجيل 305 حالات في إنجلترا، بينما أبلغت اسكتلندا عن 11 حالة، تم رصد حالتين في أيرلندا الشمالية وثلاث في ويلز.

والمملكة المتحدة معظم الحالات في المجموعة العالمية المتزايدة باستمرار، تليها إسبانيا 199 والبرتغال 166 وكندا 100 حالة.

وأصبح جدري القرود الآن مرضًا يتم الإبلاغ عنه في إنجلترا وأيرلندا الشمالية ، ما يعني أنه يجب على جميع الأطباء تنبيه السلطات الصحية المحلية للحالات المشتبه فيها ويحمل الفيروس المداري الآن نفس الوضع القانوني مثل الطاعون وداء الكلب والحصبة وفقا لوكالة أوكسا.

ونصحت وكالة أوكسا البريطانيين بالاتصال بعيادة الصحة الجنسية الخاصة بهم إذا كان لديهم طفح جلدي مصحوب ببثور وكانوا على اتصال وثيق بحالة جدري القردة المشتبه بها أو المؤكدة أو كانوا في غرب أو وسط إفريقيا في الأسابيع الثلاثة الماضية.

نصائح للبريطانيين بالاتصال بعيادة الصحة الجنسية حال ظهور طفح جلدى

وأوضحت أنه تم تحديد نسبة كبيرة من الحالات حتى الآن في مثلي الجنس وثنائيي الجنس والرجال الذين يمارسون الجنس مع مجتمع رجال آخرين، ولكن يمكن لأي شخص أن يصاب بجدرى القرود إذا كان على اتصال وثيق بشخص مصاب.

لا يُعد جدرى القرود عادةً من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ولكن يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال المباشر أثناء ممارسة الجنس.