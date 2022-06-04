15 إصابة بجدري القرود في إنجلترا.. ومسؤولة أمريكية تحذر من تفشيه محليا

سجلت السلطات الصحية في إنجلترا، 15 إصابة جديدة بـ«جدري القردة»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 183 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشارت وكالةُ الأمن الصحي في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات بـ«جدري القردة» في المملكة المتحدة بلغ 225 حالة، بعد تأكيد 8 حالات إصابة في إسكتلندا، وحالتين في إيرلندا الشمالية، وحالة في مقاطعة ويلز.

فرنسا تعلن اكتشاف 51 إصابة بـ«جدري القردة».. رجال تراوح أعمارهم بين 22 و63 عاما

وفي فرنسا، قالت السلطات الصحية، أمس الجمعة، إنه تم اكتشاف 51 إصابة بـ«جدري القردة»، وأشارت «هيئة الصحة العامة»، إلى أن جميع الإصابات تم تسجيلها لدى رجال تراوح أعمارهم بين 22 و63 عاما، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي الأسبوع الماضي، أشارت وزيرة الصحة الفرنسية بريجيت بورجينيون، إلى أن المسؤولين لا يتوقعون تفشي المرض، موضحة أن بلادها تمتلك مخزونا كافيا من اللقاحات.

وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق، إلى أنها على علم بأكثر من 700 إصابة بـ«جدري القرد» على مستوى العالم، بينها 21 حالة في البلاد.

وأشارت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، إلى أن غالبية الإصابات بـ«جدري القردة» على صلة بـ السفر إلى الخارج، موضحة أن بعض الحالات على صلة بـ أخرى معروفة في الولايات المتحدة.

رصد 20 إصابة في 11 ولاية أمريكية.. وكندا: الوضع يبعث على القلق

ومن بين الحالات الأمريكية، تم رصد 20 إصابة في 11 ولاية، أما الإصابة الحادية والعشرون فقد رصدت وحصلت في الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وفي وقت سابق، حذرت المسؤولة عن استجابة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لـ«جدري القردة»، جينيفر مكويستون، أنه قد يكون هناك تفش محلي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تسجيل 77 إصابة بـ «جدري القردة» في كندا

وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 77 إصابة بـ «جدري القردة»، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات تم رصدها تقريبا في مقاطعة «كيبيك» الواقعة في شرقي البلاد.

وأشارت السلطات الصحية في كندا، إلى أن الوضع يبعث على القلق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال مدير منظمة «الصحة العالمية»، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن التهديد المتمثل في ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من «كورونا»، والتي ستكون اللقاحات الحالية ضدها غير فعالة، حقيقي تماما، مؤكدا في مؤتمر الأمن في عاصمة سلوفاكيا «براتيسلافا» أنه من السابق لأوانه القول إن الفيروس قد انتهى.