«العربية للتصنيع» تتفق مع البترول على توريد 2 مليون عداد غاز طبيعي ذكي

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، بقيادة الفريق عبدالمنعم التراس، اتفاقها مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لتوريد «عدادات غاز طبيعي ذكية» مصنعة بـ«الهيئة».

وذكرت «العربية للتصنيع»، في منشور لها عبر صفحتها على «فيس بوك»، منذ قليل، أن التعاون الذي اتفق الجانبان عليه يضم 2 مليون عداد غاز ذكي.

ووقعت «العربية للتصنيع»، يمثلها اللواء مهندس محمد مختار هليل رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD، اليوم، والدكتور مهندس مجدي محمد جلال الدين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بروتوكول تعاون مشترك لتوريد 2 مليون عداد غاز طبيعي للشركة.