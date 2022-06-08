إصابة 5 أشخاص باختناق إثر حريق اندلع بقش أعلى منزل في كفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص باختناق إثر نشوب حريق بقش أعلى منزلهم بعزبة دخيل التابعة لمركز فوه، بمحافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة بنشوب حريق في قش أعلى منزل بعزبة دخيل التابعة لمركز فوه، وهرعت سيارات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، لموقع الحريق.

أسماء المصابين في حريق فوه بكفر الشيخ

انتقل اللواء حسام الشيخ رئيس مركز ومدينة فوه، لمتابعة آثار الحريق وإخماده، بتوجيهات من محافظ كفر الشيخ، وقوة من شرطة مركز فوه، وجرى إخماد الحريق، ونقل 5 مصابين بحالات اختناق بسيطة لمستشفى فوه للتأمين الصحي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة 5 أشخاص باختناق بسيط، وهم: عبد الله حميد مكاوي، 27 عاما، وأحمد إبراهيم شعير، 21 عاما، ورئيفة الشيمي، 35 عاما، وسعاد فتحي عبد العاطي، 27 عاما، وآمال حامد زين، 27 عاما.

وأكد رئيس مركز ومدينة فوه، أن المصابين تلقوا العلاج اللازم، وخرجوا من مستشفى التأمين الصحي بعد إسعافهم.

الحريق نشب بسبب ماس كهربائي

وجرى تحرير محضر بالواقعة، ورجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من أسلاك التيار الكهربائي أعلى المنزل.