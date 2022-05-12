إصابة شخصين في حريق نشب بمحطة محولات كهربائية بكفر الشيخ

نشب حريق محدود في محول كهربائي داخل محطة محولات السحماوي، التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، ما أسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق، وجرى نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

نشوب حريق محطة كهرباء السحماوى

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب حريق محدود داخل أحد محولات محطة كهرباء السحماوي التابعة لدائرة المركز، ليتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق.

وجرت السيطرة على الحريق المحدود عبر سيارات الإطفاء، وبمساعدة الأهالي والموظفين.

وتبين من سجلات مستشفى سيدي سالم المركزي، أن استقبال المستشفى استقبل شخصين مصابين بحالة اختناق، وهما رئيس محطة الكهرباء المهندس نسيم بسيوني السيد، 55 عاما، مقيم بسيدي سالم، وهيثم عبدالله عبد النبي، 43 عاما، كفرالشيخ.

طوارئ بكهرباء كفر الشيخ بعد حريق محطة السحماوى

ورفعت مديرية الكهرباء بكفر الشيخ حالة الطوارئ في المنطقة المحيطة بمحطة محولات الكهرباء، وفصلت التيار عن المنطقة لعدم امتداد الحريق، كما جرى الدفع بفرق الإنقاذ المتحركة لإصلاح الأعطال سريعا لعدم تأثر المنطقة بالعطل طويلا.

ووفق تأكيد مصدر بمديرية كهرباء كفر الشيخ لـ«الوطن»، جار البحث عن أسباب الحريق والتعامل معه، من خلال استجواب العاملين بالمحطة، وكذلك استجواب مديرها بعد تقديم الإسعافات الأولية له وللمصاب الآخر.