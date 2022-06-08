الصحة العالمية تعلن تجاوز إصابات جدري القرود خارج إفريقيا 1000 حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه جرى إبلاغها عن أكثر من 1000 إصابة بمرض جدري القرود، خارج البلدان في إفريقيا حيث ينتشر المرض بشكل أكثر شيوعا، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن خطر انتشار جدري القرود في البلدان غير الموبوءة أمر حقيقي، لكن يمكن الوقاية منه في هذه المرحلة.

وأضاف أن 29 دولة أبلغت بحالات إصابة بجدري القرود، التي بدأت في مايو الماضي، فيما لم يبلغ أي من الدول غير الموبوءة عن وفيات.

رصد إصابات بجدري القرود في 29 دولة

وأضاف مدير الصحة العالمية، من جنيف، أن هناك أكثر من 1400 حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود هذا العام في إفريقيا، و66 حالة وفاة بحسب ما نقلت صحيفة «The Economic Times».

وقال «إنه انعكاس مؤسف للعالم الذي نعيش فيه، حيث إن المجتمع الدولي يهتم الآن فقط بمرض جدري القرود لأنه ظهر في البلدان ذات الدخل المرتفع».

وأوضح أن تفشي المرض أظهر علامات انتقال مجتمعي في بعض البلدان، وتوصي منظمة الصحة العالمية بعزل المصابين بجدري القرود في المنزل.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن الحالات لا تزال في الغالب بين «الشواذ»، على الرغم من الإبلاغ عن إصابات بين النساء.

الصحة العالمية تقيّم فاعلية اللقاحات المخزنة ضد الجدري

وتعمل وكالة الأمم المتحدة لزيادة الوعي ووقف انتقال العدوى، وأظهرت الدراسات أن اللقاحات المستخدمة ضد الجدري، وهو فيروس مرتبط به وأكثر خطورة يعمل أيضًا على الحماية من جدري القرود

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية سيلفي برياند، إن الوكالة تقوم بتقييم فاعلية اللقاحات المخزنة ضد الجدري وتتصل بالمصنّعين والبلدان التي تعهدت سابقًا بتقديم لقاحات.