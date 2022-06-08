«الصحة العالمية» تحذر من تناول أي علاج لجدري القرود دون الرجوع للطبيب

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن الحالات التي تم اكتشافها مصابة بمرض جدري القرود تم عزلها الآن لحين تعافيها، وعادة ما يستغرق بضعة أسابيع بالعلاج الداعم.

نعمل مع البلدان على زيادة نشر الوعي بين المجتمعات المحلية

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، «نعمل حاليا مع البلدان على زيادة نشر الوعي بين المجتمعات المحلية التي يحتمل تضررها، مع توعية مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المختبرات، وهو أمر ضروري لتحديد الحالات الثانوية والحيلولة دون زيادتها، وإدارة الفاشية الحالية بفاعلية»، وعن انتشار جدري القرود بين الحجاج، قال إن السعودية ملتزمة تماما بكل الإجراءات الاحترازية ولا نتوقع انتشار جدري القرود بين الحجاج.

بروتكول علاج مرض جدري القرود يعتمد على علاج الأعراض

وأضافت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، خلال كلمتها بالمؤتمر بروتكول علاج مرض جدري القرود هو بروتوكول يعتمد على علاج الأعراض كارتفاع درجة الحرارة والحمى والسعال والقيء والطفح الجلدي، والحالات التي تستدعي اللقاح يتم أخذها، ويجب الرجوع إلى الطبيب قبل الحصول على أي علاج لمرض جدري القرود ويجب التعلم من جائحة فيروس كورونا.

وعن عدد الحالات التي تم اكتشافها مصابة بمرض جدري القرود بإقليم الرشق المتوسط، أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي أن المنظمة سجلت 14 حالة مؤكدة 13 حالة في الإمارات، وحالة واحدة في المغرب.