موعد تنسيق القبول بمدرسة التمريض بجنوب سيناء للعام الدراسي 2023

أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، موافقة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على المقترح الذي تقدمت به مديرية التربية والتعليم، بشأن تنسيق القبول بالمرحلة الثانوي العام والفني للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، حيث جاء تنسيق القبول بالثانوي العام والفني طبقاً لتحليل نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية، وبالنسبة لأعداد الطلاب والفصول الدراسية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن مدراس التمريض بالمحافظة لم يتم إاعلان نتيجة التنسيق بها حتى الآن، حيث يجري التنسيق بين مديريتي الصحة والتعليم، لإعلان درجات القبول، وعدد الفصول.

موعد إعلان التنسيق بمدرسة التمريض

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن موعد إعلان نتيجة القبول بمدارس التمريض سوف تكون عقب انتهاء امتحانات الفرقة الخامسة بمدارس التمريض، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم إعلان التنسيق خلال الشهر القادم، وأضاف أن مدارس التمريض بمحافظة جنوب سيناء قبلت الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 265 درجة العام الماضي، وهذا العام يتوقع أن تكون الدرجات أقل من العام الماضي، بعد انخفاض تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والفني.

شروط القبول بمدارس التمريض

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شروط الالتحاق بمدارس التمريض في جنوب سيناء ثابتة كل عام، وتشمل المستندات الآتية:

1- بيان نجاح للصف السادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي من الإدارات التعليمية.

2- بيان نجاح للصف الثالث الإعدادي من إدارة شؤون الطلبة بمديرية التربية والتعليم.

3- صورة من الشهادة الإعدادية.

4- شهادة حسن سير وسلوك للطالب.

5- طلب الالتحاق بمدرسة التمريض (يتوفر بمدرسة التمريض).

6- صورتان شخصيتان للطالب، وثالثة توضع على طلب الالتحاق، ورابعة على استمارة الكشف الطبي.

7- 7 صورة من شهادة الميلاد للطالب.

8- صورة بطاقة ولي الأمر (سارية).