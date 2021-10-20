بالأسماء.. نتيجة المقبولين في مدرسة تمريض جنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية أعلنت نتيجة المقبولين في مدارس التمريض بالمحافظة، موضحا أنه جرى اختيار الطلاب طبقا للمعايير والشروط بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة جنوب سيناء.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم، كشوف الطلاب الناجحين في اختبارات المدرسة الثانوية الفنية للتمريض عن العام الدراسي 2021 / 2022 ، وجري وضع رابط لمعرفة النتيجة وهو: shorturl.at/dvCDM

ثلاث حالات تشخيص عن بُعد لأول مرة

وفي سياق آخر، قال وكيل وزارة الصحة إنه جرى تشغيل وحدة التشخيص عن بعد Telemedicine بمدينة طور سيناء في مستشفى الزهراء، لأول مرة، وناظر الأطباء 3 حالات طب نفسي للأطفال بالتنسيق مع مستشفى الدمرداش.

جاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف الطبي عن بُعد بإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بُعد في كل المحافظات لتقديم الخدمة العلاجية لكل المناطق المحرومة التي تعاني من نقص التخصصات الطبية النادرة.

وأضاف أن المبادرة جاءت نتيجة تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، أعلن في تصريحات صحفية سابقة عن جاهزية 4 وحدات للتشخيص عن بُعد بمحافظة جنوب سيناء «مستشفى الطور العام بوحدة الزهراء - مستشفى شرم الشيخ الدولي - مستشفى دهب المركزي - مستشفى طابا المركزي»، بما يسمح للطبيب بفحص المريض في أي مكان، وتهدف المبادرة التي يتم تنفيذها إلى تمكين الطبيب من متابعة حالة المريض في أي وقت وأي مكان، حيث أنها يتم تنفيذها عن طريق طبيب وسيط بمتابعة حالة المريض بأحدث الأجهزة الطبية.