الخميس بدء اختبارات القبول بمعهد تمريض جنوب سيناء نظام الخمس سنوات

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، عن بدء اختبارات القبول بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات، للعام الدراسي 2020/2021، اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 24 سبتمبر.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل الوزارة، إن الاختبارات تعد الفيصل لقبول الطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بعد ترتيب المتقدمين وفقا للأعلى مجموعا لهذا العام، حرصا على تخرج جيل ذي كفاءة وقدرات عالية ليكون قادرا على الاندماج داخل المنظومة الصحية وتطوير الأداء.

وأكد وكيل الوزارة، على أنه لا مجال لأي تجاوزات باختبارات القبول بمعهد التمريض، وأن الطلاب عليهم اجتياز جميع الاختبارات المقررة في اللغة العربية والإنجليزية والكشف النفسي والطبي.

ومن جهته أوضح الدكتور محمد عبدالحي، مدير إدارة التدريب بالمديرية أنه تم توفير فصل ثان بمدينة رأس سدر، وستعقد اختبارات القبول في معهد التمريض نظام الخمس سنوات بمدينة الطور.

وأكد أن اختبارات اللغة الإنجليزية والعربية، والاختبار النفسي سيبدأ يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري، وبدء اختبارات كشف الهيئة والكشف الطبي يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر، ولن يسمح بدخول الطلاب بدون ارتداء الكمامة الواقية.