صندوق التنمية الحضرية: تكلفة تطوير القاهرة التاريخية 900 مليار جنيه

قال خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن مصر صممت خريطة قومية في عامي 2018 و2019، ووجدت أن هناك 357 منطقة غير آمنة بشكل صحي واجتماعي، مشيرًا إلى 40% من الأماكن في مصر غير مخططة، وأنه يوجد أكثر من 100 ألف سوق عشوائي، وجرى وضع خطة للقضاء على المناطق غير الآمنة بتكلفة تصل لـ40 مليار جنيه.

خطة تنمية عواصم المحافظات

وأضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية Extra News، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أن الصندوق أصبح يحقق استثمارات للإنفاق على الخدمات، وجرى الانتهاء من الأماكن غير الآمنة، وإنهاء 4000 فدان غير مخطط، مع العمل لتنمية عواصم محافظات مصر، باستهداف بناء 500 ألف وحدة في 18 محافظة، بتكلفة 500 مليار جنيه كمرحلة أولى، ونسبة تنفيذ وصلت إلى 56%، بجانب إحياء القاهرة التاريخية، مشيرًا إلى أن هدف الصندوق الحفاظ على النسيج العمراني ليعود إلى جماله الماضي ليستمتع السائح بالقاهرة التاريخية التي تشمل الحسين وحارة الروم والفسطاط في مصر القديمة، وجوهرة الفسطاط، وترميم مسجد عمرو بن العاص، وبلغت تكلفة تطوير القاهرة التاريخية 900 مليار جنيه.

جهود الحكومة المصرية

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق تحدى كل الصعاب، وسط مزاعم بأن الحكومة المصرية لن تستطيع أن تحل مشكلة العشوائيات، وكان يضرب المثل بكثرة العشوائيات في مصر، ولكن حاليًا يُضرب المثل بقدرتها على حل مشكلة العشوائيات.