رئيس «الوادا» يشكر الحكومة المصرية على تنظيم اجتماعات الوكالة الدولية

عبر فيتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا»، في مخاطبة أرسلها إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن خالص تقديره وامتنانه على استضافة مصر لاجتماعات مجلس إدارة «الوادا» ومكتبه التنفيذي، خلال الفترة (17- 20 مايو 2022م) بالقاهرة، مشيدا بدور الحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، على صعيد تعزيز التعاون المشترك، نحو تطوير نظام مكافحة المنشطات على مستوى القارة الإفريقية.

مناقشة سبل تعزيز نظام مكافحة المنشطات

وورد في نص مخاطبة رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات: «نحن نُقدر كثيراً الذوق المتميز وكرم الضيافة، الذى تم تقديمه للجميع من قِبل الحكومة المصرية، ولقد كان شرف كبير مقابلة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب الرياضة، لمناقشة سبل تعزيز نظام مكافحة المنشطات على المستويين الإفريقي والدولى»، مؤكداً ثقته في استمرار التعاون المثمر في مختلف النواحى، لخدمة أنشطة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وحماية نزاهة الرياضة وضمان تهيئة ظروف متكافئة للمنافسة لكافة الرياضيين.

قال «بانكا» في خطابه: «ممتن لمشاركتك ودعمك الدائم لمهام الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لحماية الرياضة النظيفة، وأود أن أشيد بجميع فرق العمل المشاركة في تنظيم الاجتماعات، وعلى وجه التحديد أولئك الذين ينتمون إلى وزارتكم والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وأساسين ميديكال، حيث ساهمت كفاءتهم وعملهم الدؤوب في أن تنجح اجتماعاتنا نجاحاً باهرا».

نجاحات متتالية في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى

وتعليقا على خطاب رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، لفت الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إلى أن مصر تحقق نجاحات متتالية في تنظيم مختلف البطولات والأحداث الدولية الكبرى، بفضل تضافر جميع الجهود، وتعاون كل الأطراف، سعيا إلى رفع مكانة مصر أمام العالم.

ولفت إلى أن المقومات التي تمتاز بها الدولة من «أماكن إقامة، شبكات طرق حديثة، مطارات، بنية تحتية رياضية مُقامة وفق المواصفات والمعايير العالمية، خبرات إدارية وتنظيمية»، كلها عوامل أدت إلى نجاح تلك الفعاليات، وجعلت من مصر نموذجاً يُحتذى به على مستوى العالم، في تنظيم واستضافة البطولات والأحداث العربية والقارية والإقليمية والدولية المختلفة.

أكد وزير الشباب والرياضة، أهمية مخرجات اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات التي استضافتها مصر، وإشادة رئيس «الوادا» وجميع الأعضاء بدور مصر على صعيد مكافحة المنشطات، وتعاونها مع الأشقاء الأفارقة في هذا الشأن، مشيرا إلى استمرار التنسيق والتعاون المثمر مع الوكالة الدولية لكافحة المنشطات -خلال الفترة الماضية-، تحقيقا للأهداف المشتركة في مكافحة المنشطات.