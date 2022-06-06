شركات السياحة تطالب بتدخل الحكومة لحماية «البوابة المصرية للعمرة»

جاء إعلان وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، الخميس الماضي، بأن المملكة العربية السعودية ستصدر تأشيرة العمرة إلكترونيا لأي شخص في العالم في ظرف 24 ساعة فقط مع حجز كل الخدمات من إقامة وتنقلات وغيرها دون الحاجة لشركات سياحة لتنظيم برامج العمرة، ليضع القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص في مأزق كبير، خاصة أن قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة قصر تنظيم كل رحلات العمرة للمواطنين المصريين على شركات السياحة ومن خلال البوابة.

وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه «لا بد من تدخل الحكومة المصرية ووضع آليات لحماية المواطن المصري وشركات السياحة من احتمالية استغلال الوسطاء والسماسرة لهذا القرار في النصب على المعتمرين، فضلا عن إضاعة أموال على خزانة الدولة جراء عدم تنظيم رحلات العمرة عبر البوابة المصرية للعمرة التابعة لوزارة السياحة».

يجب تدخل وزارة السياحة كممثلة للجهة الإدارية لحماية سوق العمرة

وأضاف لـ«الوطن» أنه لا بد من تدخل وزارة السياحة كممثلة للجهة الإدارية لحماية سوق العمرة وذلك بالتواصل من الآن مع السلطات السعودية من أجل موسم العمرة المقبل الذي سيبدأ في غضون شهرين من الآن وإيجاد آليات عمل مشتركة تسهم في استمرار الدولة المصرية في حماية مواطنيها من خلال تنظيم رحلاتهم من خلال البوابة المصرية بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم، وبما لا يتعارض مع حقوق المملكة العربية السعودية في زيادة أعداد المعتمرين القادمين إليها وتسهيل دخولهم للمملكة.

شركات السياحة هي الجهة الوحيدة التي لها الحق فى تنظيم الرحلات

ودعا عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى ضرورة تفعيل القانون والذي ينص على أن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة التي لها الحق فى تنظيم الرحلات وحصر تنظيم كل رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة بما يكفل حماية حقوق المواطن المصري، فضلا عن حقوق الدولة من ضرائب ورسوم على رحلات العمرة والتي تضيع حال قيام السماسرة والوسطاء بتنظيم رحلات العمرة.