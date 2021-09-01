«صديق»: بناء مساكن جديدة بروح النسيج العمراني في المناطق التاريخية

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق يجهز منذ 3 سنوات لما بعد تطوير العشوائيات؛ لذا أنشئ صندوق التنمية الحضارية لتلبية الطموح العمراني، وفقًا لتوجهات الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى الانتهاء من ملف العشوائيات جاء بعد عمل وجهد طويل وتوفير البدائل لسكان تلك المناطق.

تطوير أحياء القاهرة التاريخية والإسلامية

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم البدء في تطوير العديد من أحياء القاهرة التاريخية والإسلامية، وعواصم المحافظات الكبرى، بالإضافة إلى المناطق غير مخططة، تحت سقف «التنمية الحضارية».

تطوير القاهرة التاريخية يستغرق وقتًا طويلًا

وأضح «صديق»، أن القاهرة التاريخية بدأ العمل عليها منذ فترة كبيرة، ولكنها تستغرق وقتا طويلا لأن كل تفاصيلها الصغيرة تحتاج لعمل كبير؛ كي يتم الاحتفاظ بأصولها التاريخية، والنسيج العمراني والحرف العريقة في تلك المناطق، مشددا على أنه هناك بدائل وتعويضات كثيرة للأهالي في تلك المناطق لمراعاة ظروفهم المختلفة، «هناك تعويضات مادية وهناك الانتقال لأماكن أخرى توفرها الحكومة، حيث يتم الاجتماع بالمواطنين والاستجابة لرغباتهم التي يتم تجميعها».

بناء مساكن جديدة بروح النسيج العمراني بالأماكن الفارغة

وأشار إلى أن المناطق التاريخية بها «خرابات» وأماكن فارغة تم تحويلها لمقالب قمامة، لافتًا إلى أنه سيتم بناء مساكن جديدة في تلك المناطق ولكن بروح النسيج العمراني، وحتى المباني القديمة المبنية، التي كانت موجودة بالشكل الحديث سيتم العمل على الوجهات الخاصة بها لتجميلها وتحويلها للطابع الإسلامي، الذي يتوافق مع المنطقة.