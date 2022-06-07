موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. مصدر بقطاع المعاهد يوضح

يبحث الكثيرون عن موعد اعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، حيث يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الازهرية امتحانات الثانوية الأزهرية في مختلف أنحاء الجمهورية، ويزداد بحث أولياء الامور عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

وبالرغم من عدم الانتهاء من امتحانات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بناء على الجدول المعتمد رسميا من قبل الأزهر الشريف والموحد على مستوى المحافظات بشكل عام، إلا أن هناك بحثا عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الازهرية 2022 وكيفية الحصول على نتيجة الطلاب إلكترونيا.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الازهرية 2022

وكشفت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه من المقرر أن يتم الاعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 مباشرة بعد الانتهاء من كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، والانتهاء من أعمال رصد الدرجات والنتائج الخاصة بهم في جميع المحافظات ثم مراجعتها، وبعدها يتم اعتماد النتيجة من جانب شيخ الأزهر، ويتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ثم تطرح النتيجة على موقع وبوابة الأزهر الشريف.

يأتي ذلك بعد أن ينتهي الطلاب من امتحانات الثانوية الازهرية 2022، والتي بدأت بناء على الجدول المعلن لطلاب علمي وأدبي في جميع المحافظات يوم السبت الموافق الرابع من شهر يونيو، والتي من المقرر أن تنتهي يوم السابع من شهر يوليو المقبل.

نتيجة الثانوية الأزهرية

وأكدت المصادر أن موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 سيعلن فور الانتهاء من كافة الإجراءات السابقة وفي إطار اتباع مؤسسة الأزهر الشريف الكثير من الطرق التكنولوجية المتطورة، ستكون نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، سوف يتم طرحها الكترونيا من خلال موقع بوابة الازهر الشريف، ليتم استخراج النتيجة الخاصة بالطلاب إلكترونيا من خلال الدخول إلى البوابة والحصول على النتيجة باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب، على أن يتم ادخال بيانات الطالب بشكل صحيح لتظهر النتيجة على الفور بعد طرحها عبر الموقع.

وينتظر ما يقارب 139000 طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91393 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46648، و143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.